عبدالله بن زايد: الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع قطر ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة.

وجرى خلال الاتصال بحث مجمل التطورات الإقليمية، وأعرب سموه والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني عن إدانتهما الشديدة لاستهداف الناقلة القطرية "الركيات" أثناء عبورها قرب مضيق هرمز، واستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية التي تستهدف السفن التجارية في المضيق، بما يمثل تهديداً جسيماً لسلامة وأمن الملاحة الدولية، وتقويضاً لأمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها، مشدداً على أن أمن دولة قطر جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي.

كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال الهاتفي، الجهود المبذولة لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.