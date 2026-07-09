«الإمارات للإفتاء» يحذّر من فتاوى التواصل الاجتماعي

حذّر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الأفراد من أخذ الفتاوى والأحكام الشرعية من المواقع والحسابات الإلكترونية، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، والحسابات المجهولة، أو من أفراد غير مرخصين.

وأكّد المجلس عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الفتوى مسؤولية، داعياً الجمهور للرجوع إلى المؤسسات الوطنية الافتائية عند الحاجة لمعرفة أي حكم شرعي، فهي المصدر الآمن والموثوق، صوناً لوطننا وحمايةً لمجتمعنا وحفاظاً على أجيالنا القادمة.

كما شدّد على أهمية عدم الاعتماد على الحسابات المجهولة، وتجنب الفتاوى المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والابتعاد عن الجهات غير الرسمية.