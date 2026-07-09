رئيس الدولة يصل الكويت في زيارة أخوية.. وأمير البلاد في مقدمة مستقبليه

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، إلى دولة الكويت الشقيقة في زيارة أخوية.

وكان صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله المطار الأميري.

ويرافق صاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة وفد يضم كلاً من، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، وعدد من المسؤولين في الدولة.

كما كان في الاستقبال، ولي عهد الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين في دولة الكويت.