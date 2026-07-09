الفريق الطلابي يترجم طموحه إلى إنجاز ذهبي عالمي

نجح الفريق الطلابي الإماراتي في ترجمة طموحه إلى إنجاز عالمي، بعدما تُوِّج بالميدالية الذهبية في البطولة، في إنجاز تُوِّج أيضاً بتكريم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تقديراً لتميزه العلمي وتمثيله المشرف لدولة الإمارات.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت قصة الفريق الطلابي الإماراتي، في 18 يونيو الماضي، إذ أجرت لقاء حصرياً مع أفراده في مطار دبي قبيل مغادرتهم إلى لندن، للمشاركة في أولمبياد غرينتش الدولي للمشروعات والابتكار (IGO)، ووثّقت الصحيفة في تقريرها تفاصيل مشروع «القطار الذكي للري» الذي ابتكره الطلاب: علي الجروان، وخليفة المرزوقي، وعمر البلوشي، وسعيد عبيد أبوالشوارب، واستعرضت رؤيتهم للمشروع، حيث أوضحوا كيف يوظف تقنيات إنترنت الأشياء والطاقة الشمسية والزراعة الذكية، لتطوير نظام آلي يسهم في ترشيد استهلاك المياه وتعزيز الاستدامة الزراعية، معربين حينها عن ثقتهم بقدرتهم على المنافسة عالمياً.