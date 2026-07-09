المكتب الإعلامي لحكومة دبي يطلق «الإحاطات الإعلامية الدولية»

أطلق المكتب الإعلامي لحكومة دبي سلسلة «الإحاطات الإعلامية الدولية»، وهي سلسلة من اللقاءات المتخصصة تجمع نخبة من ممثلي وسائل الإعلام الدولية مع كبار المسؤولين وصناع القرار، وقادة القطاعات الحيوية في دبي.

وتهدف السلسلة إلى إتاحة مساحة للحوار المباشر مع وسائل الإعلام العالمية الرائدة، حول الرؤى والسياسات والمبادرات التي تقود مسيرة التنمية في دبي، وتشكل ملامح مستقبلها، وتمكين الإعلام الدولي من الاطلاع عن قرب على التوجهات الاستراتيجية التي تلعب الدور الرئيس في مسيرة التطوير في الإمارة.

وقالت نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المري: «تهدف سلسلة الإحاطات الإعلامية الدولية إلى خلق قنوات حوار مباشرة بين قيادات القطاعات الحيوية والإعلام الدولي، لفهم رؤى واستراتيجيات دبي للمستقبل».

وأضافت: «توفر السلسلة منصة مباشرة للتواصل مع صناع القرار وقادة القطاعات، بما يتيح للإعلام الدولي الوصول إلى المعلومات الدقيقة، والحصول على فهم أوسع للسياسات التي تقود مسيرة التنمية في دبي، وترسخ ريادتها العالمية في مختلف المجالات».

واستضافت الجلسة الحوارية الأولى من هذه السلسلة الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، حامد علي، حيث التقى بممثلي وسائل الإعلام الدولية في حوار مباشر تناول التحولات التي تشهدها أسواق المال في دبي، والاستراتيجيات التي تدعم ترسيخ مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي.

وخلال الجلسة، استعرض حامد علي أداء سوق دبي المالي، السوق الرئيس لتداول الأسهم في الإمارة، وبورصة ناسداك دبي، البورصة الدولية المتخصصة في الإدراجات الدولية وأدوات الدخل الثابت، بوصفهما بورصتين مستقلتين تخدم كل منهما شريحة مختلفة من جهات الإصدار.

من جانبها، قالت مديرة إدارة العلاقات الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، هند فكري: «تعكس هذه السلسلة التزامنا بتعزيز قنوات التواصل البناء مع المؤسسات الإعلامية الدولية، وإتاحة الفرصة أمامها للتعرف إلى أولويات العمل في دبي من مصادرها الأساسية، وذلك عبر حوارات غنية بالمعلومات مع صناع القرار والمسؤولين عن مختلف القطاعات الحيوية».

ومن المقرر أن تتواصل سلسلة «الإحاطات الإعلامية الدولية» على مدار العام، لتتناول مجموعة من الملفات والقطاعات الاستراتيجية في دبي، ضمن جهود المكتب الإعلامي لحكومة دبي لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام الدولية، وتقديم صورة أكثر عمقاً وشمولاً عن تجربة دبي التنموية ورؤيتها المستقبلية.