ضاحي خلفان يؤكد أهمية الدورات الصيفية في تنمية مهارات الشباب  

اطّلع نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، الفريق ضاحي خلفان تميم، على مجريات سير الدورات الصيفية لعام 2026، التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع مركز لوتاه التقني، وذلك خلال زيارة ميدانية لمقر الدورات، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة، سلطان صقر السويدي، وميرزا الصايغ، والأمين العام للجمعية، الدكتور محمد مراد عبدالله، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وتجوّل الفريق ضاحي خلفان تميم في الورش التدريبية، واطلع على البرامج العملية والتطبيقية المقدمة للمشاركين، واستمع إلى شرح حول محتوى الدورات وآليات تنفيذها، كما التقى بعدد من المشاركين، واطلع على أعمالهم ومشروعاتهم التدريبية.

كما أثنى على مستوى التنظيم وجودة البرامج التدريبية، مؤكداً أن هذه الدورات تمثل نموذجاً ناجحاً لاستثمار الإجازة الصيفية في تنمية مهارات الأبناء وصقل مواهبهم، وإعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على الابتكار والإنتاج، مشيداً بالتعاون المثمر مع مركز لوتاه التقني في تقديم برامج نوعية تلبي احتياجات النشء والشباب، وتسهم في بناء قدراتهم العلمية والعملية.

من جانبه، أكد الأمين العام للجمعية والمشرف العام على الدورات الصيفية، الدكتور محمد مراد عبدالله، أن البرنامج يأتي ترجمةً لتوجيهات مجلس إدارة الجمعية برئاسة الفريق ضاحي خلفان تميم، وحرصه على توفير بيئة تدريبية آمنة ومحفزة تسهم في استثمار أوقات فراغ الأبناء خلال الإجازة الصيفية، وتنمية مهاراتهم التقنية والمهنية والحياتية.

وأوضح أن الدورات الصيفية تستهدف 130 مشاركاً ومشاركة، وتقام خلال الفترة من السادس إلى 31 يوليو 2026 بمقر مركز لوتاه التقني، وتتضمن مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية المتخصصة، تشمل الإلكترونيات، والروبوتات، واستخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وميكانيكا السيارات، والخراطة، والنجارة، والخياطة، والطبخ، وصناعة المجوهرات، وإعادة التدوير، بما يتناسب مع الفئات العمرية المستهدفة من البنين والبنات.

وأضاف أن الجمعية تسعى من خلال هذه الدورات إلى شغل أوقات فراغ الأبناء ببرامج تدريبية وتعليمية هادفة، واكتشاف المواهب والطاقات الشبابية وتنميتها، وتعزيز المهارات التقنية والحرفية والحياتية، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع والعمل التطبيقي، إلى جانب غرس قيم المسؤولية والانضباط والعمل الجماعي، وتنمية الثقة بالنفس والاستقلالية، وتعزيز الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الوطنية في إعداد جيل واعٍ ومنتج وقادر على خدمة وطنه ومجتمعه.