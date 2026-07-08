«الوقيشة» تنجز أعمال المرحلة الأولى من حفر أنفاق الخط الأزرق لمترو دبي

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن إنجاز آلة حفر الأنفاق العملاقة «الوقيشة» المرحلة الأولى من أعمال حفر أنفاق مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، في إنجاز يعكس التطور الكبير الذي شهدته تقنيات تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الإمارة، بعد نحو شهرين من تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعمال الحفر الأساسية للمشروع.

وأكدت "طرق دبي" مواصلة توظيف الحلول الذكية والأنظمة المتقدمة، للارتقاء بكفاءة التنفيذ ودقته، وبناء بنية تحتية تواكب تطلعات المستقبل.

واستعرضت الهيئة عبر منصاتها الرقمية، رحلة تطور أعمال حفر أنفاق المترو في إمارة دبي، موضحة أن البداية تعود إلى عام 2007، عندما اعتمدت "طرق دبي" أولى آلات حفر الأنفاق التي مثلت آنذاك ثورة هندسية ونقلة نوعية، إذ استغرقت أعمال الحفر نحو 7 أشهر وكان متوسط يصل إلى 12 متراً يومياً.

وأكدت الهيئة أن «الوقيشة» تقود اليوم مرحلة جديدة من التطور في تنفيذ حفر الأنفاق، زُودت بأحدث أنظمة التوجيه والمراقبة الرقمية، ما رفع كفاءة ودقة التنفيذ، وإنجاز أعمال الحفر، ووصلت إلى قدرة إنجاز قياسية بمعدل إنجاز نحو 30 متراً، الأمر الذي مكّنها من إنجاز المرحلة الأولى من أعمال الحفر خلال شهرين فقط.

وأشارت الهيئة إلى أن دبي نجحت خلال أقل من 20 عاماً في مضاعفة قدراتها الهندسية وتسريع وتيرة إنجاز وتنفيذ مشاريعها، لتواصل دبي كتابة فصل جديد في هندسة الأنفاق، مؤكدة أن هذه هي "دبي الأفعال" وأن تنفيذ الخط الأزرق لمترو دبي ما زالت مستمرة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، قد دشن قبل نحو شهرين أعمال الحفر الأساسية في أنفاق مشروع الخط الأزرق لمترو دبي الذي تبلغ تكلفته 20.5 مليار درهم وبطول 30 كيلومتراً، منها 15.5 كيلومتر تحت الأرض، و14.5 كيلومتر فوق مستوى الأرض، ويضم 14 محطة، منها 3 محطات انتقالية و7 محطات علوية، و4 محطات تحت الأرض، ويخدم المشروع 9 مناطق حيوية يُقدَّر عدد سكانها بنحو مليون نسمة وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040، ووفقاً للبرنامج الزمني للمشروع يتوقع أن ترتفع نسبة الإنجاز إلى 30% في نهاية عام 2026، وسيكون افتتاح المشروع في 9 سبتمبر 2029.

ويجسد تدشين أعمال حفر الأنفاق الخط الأزرق، من أكبر محطة نفقية انتقالية لشبكة المترو، تزيد مساحتها على 44 ألف متر مربع، التزام دبي بتوفير منظومة تنقل ذكية تسهم في تحسين جودة الحياة، وتدعم حركة الأفراد والأعمال، وتربط المجتمعات ضمن إطار حضري متكامل، ما يرسخ مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة.

وانطلقت "الوقيشة" في أعمال الحفر في أنفاق الخط الأزرق لمترو دبي، في 3 اتجاهات، انطلاقاً من محطة المدينة العالمية 1، حيث ستتجه الوقيشة الأولى نحو منطقة مردف، وتتجه الوقيشة الثانية، نحو منطقة سوق السيارات، أما الوقيشة الثالثة، فستتجه نحو منطقة الورسان (المدينة العالمية 2).

وتنفرد "الوقيشة" بتقنيات متقدمة، فهي مزودة بأنظمة توجيه رقمية دقيقة، وأنظمة مراقبة وتحكم متطورة، إلى جانب وجود منظومة لوجستية متكاملة لنقل مواد الحفر، وتمتاز بقدرتها على تفتيت الصخور واختراق الطبقات الرملية وأي أجسام أخرى قد تصادف عملية الحفر، وتحتوي على غطاء "ترس معدني ضخم"، مدعّم بذيل آلي، ويظهر في مقدمته دولاب قاطع مع تجويف خلف الدولاب يختلف شكله حسب أنواع الحفر والطبقات الأرضية التي يجري حفرها، ونوع التربة التي يجري العمل بها، ويقع خلف التجويف رافعات هيدروليكية لدعم اندفاع الحفار إلى الأمام أثناء عملية الحفر.

وتشتمل "الوقيشة" على آلة لإزالة التربة، وأنابيب لإخراج الطين، وغرفة تحكم، وغير ذلك من الأجزاء الضرورية ذات التقنية العالية والمزايا الفائقة لتسريع واستكمال عمليات الحفر.

وتعد "الوقيشة"، آلة صديقة للبيئة، ولا تحدث أي تأثير سلبي في الطبقات الأرضية المحاذية للتي تجري بها عمليات الحفر، إضافة إلى أنها تحدث أنفاقا ذات مستويات متناسقة وهو ما يسهل في عمليات البناء والإنشاء، ويخفف نفقات تركيب جدران الأنفاق.