لا سفر بدون حجز مسبق.. «الاتحاد للقطارات» تُحدد 4 قنوات لشراء التذاكر

أكّدت شركة "الاتحاد للقطارات"، أن جميع رحلاتها تتطلب حجزاً مسبقاً، مشددة على ضرورة شراء التذاكر قبل الصعود على متن القطار، حيث لا يُسمح للمسافرين بالسفر دون تذكرة سارية المفعول.

ونبّهت الشركة ضمن ميثاق المسافر، إلى أنه يمكن شراء التذاكر حتى 5 دقائق قبل موعد مغادرة القطار، إذ سيتم إغلاق الحجز لتلك الرحلة بعد ذلك.

وحدّدت الشركة 4 قنوات رسمية معتمدة لشراء التذاكر، وهي: تطبيق قطارات الاتحاد، الذي يعد الخيار الأسرع والأوفر، حيث يتيح للمتعاملين أوسع خيارات للأسعار مع ميزة اختيار المقاعد مسبقاً، والموقع الإلكتروني الرسمي، عبر الرابط "etihadrail.ae"، وأجهزة البيع الذاتية، المتوفرة في جميع محطات القطارات، وتوفر من خلالها أسعار الشراء الفوري فقط، ومركز الاتصال الموحد، الذي يعمل يومياً لخدمة المسافرين من الساعة 5 صباحاً وحتى 11 مساءً.

وفي السياق ذاته، أشارت الشركة إلى إمكانية قيام مشرف القطار بمساعدة الركاب في حجز تذاكر لرحلاتهم المستقبلية، أثناء تواجدهم على متن الرحلات الحالية.