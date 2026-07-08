«الهوية والجنسية» تتيح تقسيط رسوم خدماتها عبر «تابي»

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن توفير خيارات مرنة ومبتكرة لسداد رسوم خدماتها إلكترونياً، تتيح للمتعاملين تقسيط الرسوم عبر منصة «تابي» لمدة تتراوح من 3 إلى 12 شهراً، وبقيمة تصل إلى 20 ألف درهماً، وفقاً للتقييم الائتماني للمتعامل.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها على منصة "إكس"، أن هذه التسهيلات الجديدة تأتي بالإضافة إلى خدمة "السداد الميسّر" المتاحة مسبقاً بالتعاون مع عشرة بنوك وطنية في الدولة، مشيرةً إلى أن هذه الخطوات تندرج ضمن جهودها المستمرة، لتطوير تجربة المتعاملين والارتقاء بجودة الخدمات الرقمية وتوفير حلول مالية مرنة تضمن إسعاد المتعاملين وتخفيف الأعباء عنهم.

ودعت الهيئة الجمهور، عند الوصول إلى خطوة سداد الرسوم عبر قنواتها الرقمية الذكية، إلى اختيار وسيلة الدفع التي تناسب احتياجاتهم المالية، سواء عبر خيار التقسيط بـ «تابي» أو الاستفادة من ميزة «السداد الميسّر» البنكي، ومن ثم إكمال الطلب بكل سهولة ويسر.