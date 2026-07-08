قرقاش: لا يمكن أن تبقى دول الخليج العربي هدفاً لتردد إيران

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن دول الخليج العربي لا يمكن أن تبقى هدفاً لتردد إيران بين منطق التصعيد ومسار العقلانية والاستقرار والسلام.

وقال قرقاش في حسابه على منصة "إكس": "الهجمات الإيرانية على الناقلات التجارية القطرية والسعودية في مضيق هرمز، والعدوان المتكرر على البحرين والكويت الشقيقتين، مؤشر واضح على أن طهران لا تزال عاجزة عن الإلتزام بمتطلبات خفض التصعيد وطي صفحة الحرب".

وأضاف: "لا يمكن أن تبقى دول الخليج العربي هدفاً لتردد إيران بين منطق التصعيد ومسار العقلانية والاستقرار والسلام".