إطلاق الدفعة الثانية من مبادرة «رواد الإسكان» في دبي

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدفعة الثانية من مبادرة «رواد الإسكان»، بهدف تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيل قيادات الصف الثاني لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الإسكان، وتعزيز جاهزية المؤسسة لصناعة أثر مستدام، وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، محمد حسن الشحي، أن إطلاق هذه الدفعة يجسد الاستثمار الاستراتيجي في الكوادر البشرية لإعداد جيل جديد قادر على قيادة التطوير وبناء منظومة إسكانية أكثر مرونة واستدامة.

ويقدم البرنامج، الذي يمتد لستة أشهر بواقع 185 ساعة تدريبية، 12 محوراً تدريبياً شاملاً يغطي المهارات القيادية والتخصصية؛ مثل التخطيط الاستراتيجي، والاستدامة، والإسكان الذكي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأوضح الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور علي بن سباع المري، أن البرنامج يمثل نموذجاً متقدماً للتعاون المؤسسي الرامي إلى تزويد الكفاءات الحكومية بأحدث الأدوات لاستشراف المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي السياق ذاته، أفادت مديرة إدارة التعليم التنفيذي في الكلية، شيخة أحمد المهيري، بأن البرنامج يعكس التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي عبر سبع مراحل رئيسة، تضمن تحويل المفاهيم القيادية إلى ممارسات ومشاريع تنفيذية تدعم توجهات حكومة دبي نحو تعزيز الابتكار وجودة الحياة.