25 ألف معلم ينجزون برنامجاً تدريبياً في الذكاء الاصطناعي

أنجزت «ألف للتعليم» برنامجاً تدريبياً موسعاً لتطوير مهارات الذكاء الاصطناعي لنحو 25 ألف معلم، بالتعاون مع «مايكروسوفت»، ودعماً لمستهدفات «استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031»، الهادفة إلى ترسيخ المكانة العالمية المرموقة لدولة الإمارات في هذا المجال.

وشمل البرنامج الكوادر التدريسية في 710 مدارس على امتداد الدولة، ضمن إحدى أضخم المبادرات الرامية إلى ترسيخ ريادة دولة الإمارات في تطوير التعليم القائم على الذكاء الاصطناعي.

وركز البرنامج على تعزيز جاهزية المعلمين للمستقبل، عبر إدماج الذكاء الاصطناعي في البيئات التعليمية بشقيها التدريسي والإداري.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«ألف للتعليم»، جيفري ألفونسو: «نفخر بنجاحنا في تنفيذ هذا البرنامج التدريبي النوعي في إطار تعاوننا الوثيق مع (مايكروسوفت)، ترجمة لالتزامنا بتطوير مهارات الذكاء الاصطناعي في التعليم، وتعزيز قدرة المعلمين على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة بكفاءة واقتدار».

وأضاف: «شكّل هذا البرنامج محطة نوعية في مسار دعم المعلمين، حيث وصل نطاقه إلى آلاف المعلمين والكوادر المدرسية في أنحاء دولة الإمارات، متيحاً منظومة تدريبية عملية تغطي المهام التعليمية والإدارية، وتعزز قدرة المعلمين على أداء رسالتهم. وسنواصل البناء على نجاح هذه المبادرة النوعية عبر توفير حلول مبتكرة تستشرف مستقبل التعليم، وتمكِّن المعلمين وتلهم الطلبة وتعزز مخرجات التعليم».

وتم تقديم التدريب من خلال منصة «أكاديمية ألف»، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية - دبي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، إلى جانب المدارس الخاصة.