1200 منتسبة تشارك في «غراس الصيف 2026»

انطلقت فعاليات موسم «غراس الصيف 2026»، الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بمشاركة أكثر من 1200 منتسبة، في برنامج صيفي يهدف إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المعارف والمهارات، وترسيخ القِيَم الإسلامية والهوية الوطنية من خلال بيئة تعليمية وتربوية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي. وتقام فعاليات البرنامج في ستة مراكز تابعة للدائرة، تشمل: مركز المزهر الثقافي الإسلامي، ومركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، ومركز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه بالورقاء، ومركز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه بند الشبا (4)، ومركز ند الشبا للنساء، ومركز حتا المجتمعي، بما يتيح الوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدات في مختلف مناطق إمارة دبي، ويقدم البرنامج باقة متنوعة من الأنشطة القرآنية، والبرامج الثقافية، والورش المهارية، والأنشطة التفاعلية، والمسابقات التحفيزية، بما يسهم في تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية، وصقل المواهب، وتعزيز روح المبادرة والعمل الجماعي، إلى جانب استثمار أوقات الإجازة الصيفية في برامج هادفة تثري معارف المشاركات وتنمي قدراتهن.

ويأتي تنظيم «غراس الصيف 2026» امتداداً لجهود دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في تنفيذ برامج موسمية نوعية تُعزّز جودة الحياة، وترسخ القِيَم الإسلامية السمحة، وتدعم بناء أجيال واعية ومتمسكة بهويتها الوطنية من خلال مبادرات تعليمية ومجتمعية تسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والعطاء وخدمة المجتمع.