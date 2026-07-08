محمد بن راشد للاعبي منتخب مصر: ستبقون أبطالاً في عيون كل العرب

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن فخره بمنتخب جمهورية مصر العربية، وبما قدمه في المباراة الرائعة أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم، أمس.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «شهدنا اليوم مباراة مصرية عربية بطولية قاتل فيها فراعنة مصر أمام بطل العالم حتى آخر دقيقة.. نفخر بروحهم المصرية ونشكرهم ويشكرهم العالم على المباراة الممتعة الرائعة.. (هاردلك).. وستعودون أبطالاً لوطنكم العربي، وستبقون أبطالاً في عيون كل العرب».