أطلق مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الدفعة الثالثة من برنامج «قيادات نافس»، بالشراكة مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، بهدف تحقيق الرؤى والأهداف التنموية لدولة الإمارات الرامية لتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات، والخبرات العملية، التي تؤهلهم لقيادة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ودعم مسيرة البناء والتنمية.

ويأتي إطلاق هذه الدفعة من البرنامج استكمالاً للنجاحات التي حققها في إطار التزام المجلس بتطوير القيادات الإماراتية العاملة في القطاع الخاص من خلال برنامج تدريبي متكامل يجمع بين التأهيل القيادي، والتطبيق العملي، والاطلاع على أفضل الممارسات المحلية والعالمية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها لتولي أدوار قيادية مؤثرة.

وأكد الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام بطي المزروعي، أن إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج «قيادات نافس» يجسد استمرار رحلة وطنية لإعداد جيل جديد من القيادات المؤهلة، والقادرة على مواكبة مختلف التحولات التي يشهدها العالم. وأشار إلى أن البرنامج يواصل التطور مع كل دفعة بما يواكب أولويات الدولة واحتياجات سوق العمل المتغيرة، ويعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لتكون شريكاً رئيساً في صناعة المستقبل، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بمختلف القطاعات الحيوية.

وأكد مدير برنامج قيادات حكومة الإمارات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، محمد يوسف الشرهان، أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها بمهارات المستقبل يمثل أولوية استراتيجية لحكومة دولة الإمارات وداعماً أساسياً لترسيخ جاهزيتها للمستقبل، وتعزيز تنافسيتها العالمية.

وقال إن حكومة الإمارات تواصل الاستثمار في بناء رأسمال بشري يمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على الابتكار وصناعة الفرص في مختلف القطاعات، ما يعزز مسيرة التنمية المستدامة ويدعم استشراف المستقبل.

وأضاف أن برنامج قيادات حكومة الإمارات نجح في ترسيخ نموذج وطني رائد لإعداد وتأهيل الكفاءات الإماراتية، وتزويدها بالخبرات العملية والمهارات المستقبلية التي تمكنها من قيادة التحول، والإسهام في تطوير القطاعات ذات الأولوية، ورفع إنتاجية سوق العمل، بما ينسجم مع رؤية حكومة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام، تقوده كفاءات وطنية مؤهلة وقادرة على مواكبة المتغيرات وصناعة المستقبل بكفاءة واقتدار، ويضمّ برنامج قيادات نافس في دفعته الثالثة 22 منتسباً، ويستمر لمدة ستة أشهر، يكتسب خلالها المشاركون مهارات قيادية متقدمة، إلى جانب الاطلاع على أفضل التجارب العالمية وبناء شبكة من العلاقات مع قيادات وطنية ودولية، بما في ذلك زيارة دولية إلى جمهورية كوريا الجنوبية لتعزيز مهارات القيادة والتأثير.

ويركّز البرنامج على تطوير المهارات القيادية الحديثة لدى الشباب العاملين في القطاع الخاص، وتشجيع ثقافة التفكير الابتكاري لديهم، وذلك بغرض تمكينهم من إدارة الفرق بشكل فعال وتعزيز قدراتهم على اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتعامل مع التحديات بكفاءة وفاعلية، كما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، وتنفيذ مشاريع تخرج بحثية مبتكرة تسهم في تطوير الحلول والأفكار ذات الأثر.