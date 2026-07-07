رئيس الدولة يستقبل الفائزين في "ألعاب الماسترز أبوظبي 2026"

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة"حفظه الله" اليوم الفائزين في "ألعاب الماسترز أبوظبي 2026" واللجان المنظمة وفرق العمل، يرافقهم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس اللجنة العليا المنظمة.

وهنأ سموه الفائزين من مواطنين ومقيمين وتبادل معهم الأحاديث الودية مشيراً إلى أن مشاركتهم المتميزة في الألعاب تجسد الوعي بأهمية الرياضة ودورها في تعزيز الصحة وجودة الحياة وتسهم في ترسيخ الرياضة أسلوب حياة مستدام لدى مختلف فئات المجتمع.

وأكد سموه أهمية تبني مفهوم الرياضة مدى الحياة وتعزيز تأثيرها في المجتمع وتشجيع أفراده على ممارستها في مختلف المراحل العمرية.

كما أعرب سموه عن شكره للجنة العليا المنظمة وفرق العمل واللجان التنظيمية والشركاء والداعمين الذين أسهموا في إنجاح ألعاب الماسترز أبوظبي 2026.

من جانبهم، أعرب الفائزون عن شكرهم وتقديرهم للاهتمام والدعم اللذين يوليهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" للرياضات المجتمعية التي تسهم في بناء مجتمع صحي ومتماسك يشجع على النشاط البدني ويعزز الصحة ويقوي الروابط الاجتماعية بين أفراده.

حضر المجلس، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مؤسسة زايد الخير، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والضيوف والمواطنين.