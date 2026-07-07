محمد بن راشد لمنتخب مصر: ستبقون أبطالاً في عيون كل العرب

أشاد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالأداء المشرف والروح القتالية العالية التي أظهرها المنتخب المصري في مباراته التاريخية التي خاضها أمام بطل العالم.

وقال سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "شهدنا اليوم مباراة مصرية عربية بطولية .. قاتل فيها فراعنة مصر أمام بطل العالم حتى آخر دقيقة .. نفخر بروحهم المصرية .. ونشكرهم ويشكرهم العالم على المبارة الممتعة الرائعة .. هاردلك .. وستعودون أبطالاً لوطنكم العربي .. وستبقون أبطالاً في عيون كل العرب".