"الاقتصاد والسياحة" تؤكد ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لعرض مباريات المونديال

دعت وزارة الاقتصاد والسياحة المنشآت والمؤسسات الراغبة في عرض مباريات كأس العالم 2026 إلى الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المالكة لحقوق البث، واستخدام القنوات والمعدات المرخّصة فقط، تجنباً لأي مخالفات قانونية وحفاظاً على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت عبر منصاتها الرقمية ضرورة الحصول على ترخيص عرض المباريات والاحتفاظ به في مقر المؤسسة وإبرازه عند الطلب.