«الهوية والجنسية» تدعو للتأكد من صلاحية الجواز 6 أشهر قبل السفر

دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المواطنين إلى ضرورة التأكد من صلاحية جوازات سفرهم عند البدء في التخطيط للسفر خارج الدولة، لضمان رحلة سلسة ومريحة.

وشددت الهيئة في منشور لها، عبر حسابها على منصة "إكس" على أهمية أن تكون فترة سريان جواز السفر لا تقل عن 6 أشهر قبل الإقدام على السفر، مشيرة إلى أن العديد من دول العالم تفرض هذا الشرط وتعتبره إلزامياً للسفر إليها، لضمان عدم انتهاء صلاحية جواز السفر أثناء فترة الإقامة في الخارج.