تسلّم رسالة خطية من رئيس الدولة.. رئيس وزراء السنغال يستقبل شخبوط بن نهيان في داكار

تسلّم رئيس وزراء جمهورية السنغال أحمدو الأمينو محمد لو، رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال استقباله الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في مستهل زيارة عمل يقوم بها إلى العاصمة داكار، حيث سلّم رئيس وزراء السنغال الرسالة.

ونقل الشيخ شخبوط بن نهيان، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى رئيس وزراء جمهورية السنغال، وتمنياتهم لبلاده وشعبه الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل رئيس وزراء جمهورية السنغال، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من الرخاء والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومسارات التعاون والعمل المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، خلال اللقاء، اعتزازه بالعلاقات المتميزة والمتنامية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية السنغال، وحرص دولة الإمارات على مواصلة تنميتها وتعميق التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، بما يدعم الأولويات التنموية للبلدين.