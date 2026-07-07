حمدان بن محمد: طوّرنا 1474 خدمة حكومية ضمن سياسة خدمات 360

أفاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بأن حكومة دبي طوّرت 1474 خدمة حكومية بشكل شامل ومتكامل منذ إطلاق سياسة خدمات 360 قبل ثلاثة أعوام، بما أسهم في اختصار الوقت والجهد والتكاليف على المتعاملين.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "قبل ثلاثة أعوام، أطلقنا سياسة خدمات 360، ومن خلالها طوّرنا 1,474 خدمة حكومية بشكل شامل ومتكامل، بما أسهم في اختصار الوقت والجهد والتكاليف على المتعاملين".

وتابع سموه: "وضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2025، الذي ينظمه مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، كرّمنا فريق هيئة كهرباء ومياه دبي بقيادة الأخ سعيد الطاير براية حمدان. ونبارك لدائرة الأراضي والأملاك فوزها بجائزة أفضل مبادرة رائدة، وللإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي فوزها بجائزة أفضل تجربة مدينة رقمية، ولكلٍ من دائرة الاقتصاد والسياحة ودي بي ورلد فوزهما بجائزة القنوات الرقمية المشتركة…".

وختم سموه قائلا: "شكراً لكل الجهات الحكومية التي تواصل تقديم نموذج يليق باسم دبي، ورحلتنا مستمرة لأن هدفنا أن تبقى حكومة دبي الأقرب للناس، والأسرع في تلبية تطلعاتهم، والنموذج العالمي الأكثر إلهاماً في تقديم الخدمات الحكومية."