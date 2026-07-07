برسوم تبدأ من 60 درهماً.. «طرق دبي» تعلن عودة خدمة «العبرة الكهربائية» في الممزر

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن إعادة تشغيل خدمة العبرة الكهربائية السياحية في محطة الممزر، وذلك بعد الانتهاء التام من الأعمال التطويرية الشاملة التي شهدتها المنطقة مؤخراً، بهدف تعزيز جودة الخدمات اللوجستية والسياحية المقدمة للجمهور.

وأوضحت أن خدمة العبرة الكهربائية تعمل يومياً من الساعة الـ 4 عصراً وحتى الـ 11 مساءً، فيما تنطلق آخر رحلة عند الساعة 10:15 مساءً، وتبلغ تعرفة الرحلة التي تستمر 30 دقيقة 60 درهماً، بينما تبلغ تكلفة الرحلة لمدة ساعة 120 درهماً، وتُحتسب الرسوم للقارب بالكامل الذي يتسع لما يصل إلى 8 ركاب.

ودعت الهيئة عبر منصاتها الرقمية جميع المواطنين والمقيمين والسياح للاستفادة من هذه الخدمة النوعية وصنع ذكريات لا تُنسى مع العائلة والأصدقاء عبر رحلات بحرية حيث تتميز العبرة الكهربائية بتقديم تجربة تنقل هادئة ومريحة وآمنة لكافة الفئات العمرية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة المستمر على توفير خيارات تنقل بحري ترفيهية متميزة تجمع بين متعة الإبحار والإطلالات الساحلية البانورامية الخلابة التي تمزج بين صفاء السماء وروعة البحر، مما يتيح للزوار فرصة استثنائية لاستكشاف أحدث الوجهات السياحية والترفيهية في منطقة الممزر.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات التزامها الدائم بتطوير منظومة النقل البحري في إمارة دبي وتحديث أسطولها ليتواكب مع أرقى المعايير العالمية، وبما يسهم في دعم مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية رائدة توفر لروّادها أرقى سبل الراحة والرفاهية.