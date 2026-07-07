جامعة دبي تتقدم 100 درجة عالمياً.. وتحقق إنجازاً جديداً

حققت جامعة دبي إنجازاً جديداً في تصنيف «كيو إس» (QS) العالمي للجامعات 2027، وتقدمت 100 درجة عالمياً إلى الفئة 781-790 مقارنة بالفئة 851-900 في التصنيف السابق، وجاءت ضمن أفضل 100 جامعة في المنطقة العربية، ويعكس هذا الإنجاز التزام الجامعة بالتميز الأكاديمي، والبحث العلمي والابتكار، وتعزيز فرص توظيف الخريجين، بما يرسخ مكانتها بين أبرز مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات والمنطقة.

وهنأ رئيس الجامعة، الدكتور عيسى البستكي، أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، على نجاحهم في الحفاظ على جودة التعليم ومعايير التعليم الدولي، والحصول على هذا التصنيف المتقدم.

وأكد أن التقدم المتواصل للجامعة في التصنيفات العالمية يأتي نتيجة لتطوير منظومة البحث العلمي، ودعم أعضاء هيئة التدريس، وتعزيز الشراكات الدولية، وربط مخرجات البحث العلمي بالقضايا ذات الأولوية للمجتمع محلياً وعالمياً.

وقال إن أبرز ما يميز نتائج هذا العام هو التقدم الذي حققته الجامعة في مؤشر الاستشهادات البحثية لكل عضو هيئة تدريس، مشيراً إلى أن هذا المؤشر يقيس مدى تأثير الإنتاج العلمي للجامعة في المجتمع البحثي العالمي، ويعكس ارتفاع معدلات الاستشهاد بالأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس وجودتها وتأثيرها على المستوى الدولي.

وأضاف أن الجامعة حققت تقدماً في مؤشرات عدة، منها مؤشر الشبكة البحثية الدولية، ومؤشر السمعة الأكاديمية، ومؤشر سمعة أصحاب العمل، وهما من المؤشرات التي تستند إلى استطلاعات رأي عالمية حول جودة المؤسسات الأكاديمية، ومدى جاهزية خريجيها لسوق العمل.

وفيما يتعلق بالتنوع الدولي، أوضح أن الجامعة حافظت على موقع متقدم في مؤشر تنوع أعضاء هيئة التدريس الدوليين، ما يعكس قدرتها على استقطاب الكفاءات الأكاديمية من مختلف الجنسيات، وتوفير بيئة أكاديمية جاذبة على المستوى الدولي.

ويعد تصنيف «كيو إس» العالمي للجامعات من أبرز التصنيفات الدولية المعتمدة في تقييم مؤسسات التعليم العالي، ويستند إلى مجموعة من المؤشرات التي تشمل البحث العلمي والتوظيف وتجربة التعلم والانخراط الدولي والاستدامة، وشملت نسخة عام 2027 تقييم 8808 مؤسسات تعليم عالٍ حول العالم، تم إدراج 1504 مؤسسات منها من 106 دول، بينها 12 جامعة إماراتية، منها جامعة دبي.