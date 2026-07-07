توعية موظفي «شخبوط الطبية» بمخاطر الاحتيال

نفذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً بمديرية شرطة المناطق الخارجية، ورشاً توعوية ضمن الحملة الإعلامية «خلك حذر» في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، في إطار جهودها لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية، ورفع مستوى الوعي بسبل الوقاية منها.

وأكد مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، العميد سالم عاضة البقمي، ضرورة تعزيز الوعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية، في ظل التطور التقني المتسارع وتنامي استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت نائب رئيس فريق الفعاليات والشراكات والمشرفة على تنفيذ الورش، المقدم الدكتورة فاتن محمد مناحي، أن الورش تناولت أهمية الإبلاغ عن محاولات الاحتيال الإلكتروني عبر القنوات الرسمية، وعدم التفاعل مع الروابط والرسائل مجهولة المصدر، إلى جانب التحذير من التعامل مع المتاجر الإلكترونية غير الموثوقة.