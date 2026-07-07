«سوربون أبوظبي» تطوّر منظومة تجمع الذكاء الاصطناعي بـ «الواقع الافتراضي»

طورت جامعة السوربون أبوظبي، الرائدة في مجال تعليم اللغة الفرنسية، منظومة تعليمية تجمع الذكاء الاصطناعي بتقنيات الواقع الافتراضي، وأدوات الدعم الرقمي المخصصة للتعلم.

وتهدف هذه المنظومة إلى تعزيز اكتساب اللغة، وترسيخ ثقة الطلبة بقدراتهم اللغوية، من خلال إتاحة فرص أوسع لممارسة اللغة الفرنسية في سياقات واقعية تحاكي الحياة اليومية.

وجرى تطوير هذه المبادرة ضمن برنامج الفرنسية كلغة أجنبية في الجامعة، حيث تدمج بين شخصيات افتراضية تفاعلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وبيئات تعليمية غامرة قائمة على الواقع الافتراضي، إلى جانب «نورا»، المساعد التعليمي الذكي المُتاح عبر الأجهزة المحمولة.

وحظي هذا النهج المبتكر في تعليم اللغات بتقدير دولي عام 2025، إذ تُوّجت جهود جامعة السوربون أبوظبي في تطوير خمس تجارب أصلية لتعلّم اللغات باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، بجائزة الابتكار التربوي من الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، كما طورت مبادرة الشخصيات الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف دعم ممارسة اللغة بشكل شفهي في بيئات التعلم عن بُعد والتعليم الإلكتروني.