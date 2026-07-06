«دبي لوب» يدخل مرحلة التنفيذ لتقليص الازدحام بأنفاق فائقة السرعة

أعلنت شركة «ذا بورينغ كومباني»، التابعة لرجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، بدء عمليات تجهيز الخرسانة مسبقة الصب الخاصة بمشروع «دبي لوب»، في مؤشر جديد على تقدم الأعمال الإنشائية في مشروع شبكة الأنفاق عالية السرعة المخصصة للنقل تحت الأرض في دبي.

وقالت الشركة، في منشور على حسابها الرسمي في منصة «إكس»، إن المرحلة الأولى من «دبي لوب» ستستخدم نحو 25 ألف قطعة خرسانية مسبقة الصب، يبلغ وزن كل قطعة منها نحو 4000 رطل، فيما يصل الوزن الإجمالي للأنفاق إلى نحو 100 مليون رطل.

Precast concrete operation at TBC Dubai. The first phase of Dubai Loop will utilize ~25,000 segments, each weighing ~4,000 pounds. Total tunnel weight: ~100 million pounds! pic.twitter.com/QPvOYGHq67 — The Boring Company (@boringcompany) July 3, 2026

ويُعد «دبي لوب» أحد مشاريع النقل المستقبلية في الإمارة، ويجري تطويره بالشراكة بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة «ذا بورينغ كومباني» التابعة لإيلون ماسك، بهدف توفير نظام تنقل تحت الأرض يعتمد على مركبات كهربائية تتحرك داخل أنفاق مخصصة، بما يسهم في تقليل الازدحام فوق الطرق.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد أعلنت أن المرحلة الأولى من المشروع ستتضمن مساراً تجريبياً بطول 6.4 كيلومترات، يضم أربع محطات ويربط بين مركز دبي المالي العالمي ودبي مول، تمهيداً للتوسع لاحقاً إلى شبكة تمتد حتى 22.2 كيلومتراً، وتشمل 19 محطة تربط مركز دبي التجاري العالمي والمنطقة المالية بالخليج التجاري.

وتستهدف المرحلة الأولى اختصار زمن الرحلة بين مركز دبي المالي العالمي ودبي مول من نحو 20 دقيقة إلى قرابة ثلاث دقائق، عبر نظام نقل مستقل عن شبكة الطرق التقليدية، ومخصص لنقل الركاب بين محطات محددة.

وتؤكد الأرقام التي نشرتها الشركة بشأن حجم القطع الخرسانية المستخدمة ضخامة الأعمال التحضيرية للمشروع، إذ تمثل القطع مسبقة الصب عنصراً رئيسياً في تبطين الأنفاق وبناء هيكلها الداخلي، بما يعكس انتقال المشروع من مرحلة التخطيط والإعلان إلى مرحلة التنفيذ الميداني.