الإمارات تتضامن مع غانا وكوت ديفوار وتعزي في ضحايا الفيضانات

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية غانا الصديقة، وجمهورية كوت ديفوار الصديقة، في ضحايا الفيضانات التي تسببت بها الأمطار الغزيرة، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، وألحقت أضرارًا جسيمة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا، وإلى حكومة غانا وشعبها الصديق، وإلى حكومة كوت ديفوار وشعبها الصديق، في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.