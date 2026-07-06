حمدان بن محمد يشهد "خلوة دبي للألعاب الإلكترونية"

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، "خلوة دبي للألعاب الإلكترونية"، التي نظّمها مجلس دبي للإعلام.

وقال سموه في حسابه على منصة "إكس": "في إطار رؤيتنا بأن تكون دبي المركز العالمي الجديد لصناعة الألعاب الإلكترونية، وحاضنةً لأفضل المواهب والشركات والاستثمارات في هذا القطاع الواعد، شهدت "خلوة دبي للألعاب الإلكترونية" التي نظّمها مجلس دبي للإعلام، والتقيت ممثلي 80 من أبرز الشركات المحلية والعالمية العاملة في هذا القطاع. هدفت الخلوة إلى توحيد الرؤى، وتحديد الأولويات المشتركة، ورسم ملامح المرحلة المقبلة لتطوير هذه الصناعة في دبي…".

وتابع سموه: "نثق بفريق يقوده أحمد بن محمد لمواصلة الارتقاء بالمنظومة الإعلامية في دبي، من خلال بناء منظومة متكاملة ترتكز على بنية تحتية متقدمة، وتشريعات مرنة، وشراكات نوعية، بما يحوّل الأفكار المبتكرة إلى قصص نجاح عالمية، ويجعل من دبي مركزاً مؤثراً في رسم مستقبل صناعة الألعاب الإلكترونية".