تخريج دفعة من «قيادات المستقبل» في بلدية دبي

احتفت بلدية دبي بتخريج دفعة من برنامج «قيادات المستقبل»، أحد برامجها الاستراتيجية الرامية إلى إعداد وتمكين قيادات الصفين الثاني والثالث، لتعزيز جاهزيتها لقيادة التحول المؤسسي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات دبي المستقبلية، بما ينسجم مع توجهات الإمارة ورؤيتها الطموحة في بناء مؤسسات حكومية رائدة عالمياً.

وامتد البرنامج على مدار ستة أشهر، وتضمن مسارات تدريبية وتطبيقية متخصصة، ركزت على تنمية الكفاءات القيادية في مجالات القيادة والتأثير وبناء فرق العمل الفعالة والاتصال الاستراتيجي وإدارة المشاريع والتفكير المنظومي وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات، إلى جانب الريادة الابتكارية والتحول المؤسسي.

ويأتي البرنامج في إطار التزام بلدية دبي المستمر بالاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره المحرك الرئيس للتميز المؤسسي واستدامة الأداء من خلال تطوير قيادات قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة، واستشراف الفرص المستقبلية، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي بما يدعم جودة الحياة في الإمارة، ويعزز تنافسيتها العالمية.

وقال مدير عام بلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، إن الاستثمار في تطوير القيادات الوطنية يشكل ركيزة أساسية لاستدامة التميز المؤسسي، وضمان جاهزية المؤسسات الحكومية لمتطلبات المستقبل.

ويجسّد برنامج «قيادات المستقبل» التزام البلدية ببناء كوادر قيادية تمتلك الرؤية والمهارات والقدرة على قيادة التحول وصناعة الأثر الإيجابي، وتحويل التحديات إلى فرص تنموية تدعم مسيرة دبي نحو الريادة العالمية، معرباً عن فخره اليوم بتخريج نخبة من القيادات الواعدة التي أثبتت خلال البرنامج مستوى متقدماً من الجاهزية والالتزام والطموح، بما يعزز استمرارية الأداء المؤسسي، ويواكب تطلعات الإمارة المستقبلية.

من جانبه، ذكر المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي بالإنابة في بلدية دبي، إسماعيل الهاشمي، أن برنامج «قيادات المستقبل» يعكس التزام بلدية دبي بتطوير منظومة قيادية مستدامة، ترتكز على تنمية القدرات، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر، وربط التطوير القيادي باحتياجات العمل الفعلية.

وأضاف أن البرنامج صمم ليجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، بما يتيح للمشاركين اكتساب خبرات عملية تسهم في تطوير الأداء ورفع كفاءة فرق العمل وتعزيز القدرة على قيادة المبادرات المؤسسية بكفاءة وفاعلية.

وتميز البرنامج بدمج الجانبين الأكاديمي والتطبيقي عبر منظومة تدريبية متكاملة، جمعت بين الطرح المعرفي المتخصص والتطبيق العملي من خلال ورش العمل التفاعلية والمناقشات الهادفة، بما يدعم إعداد كوادر قيادية قادرة على مواصلة مسيرة التميز المؤسسي واستدامة الأداء.

وعمل المشاركون على تصميم وتطوير مشاريع تنموية عملية، عالجت تحديات واقعية ذات صلة ببيئة العمل، بما يعزز توظيف المفاهيم القيادية في تطوير الخدمات، وتحسين الأداء المؤسسي، وتحقيق قيمة مضافة تدعم الأهداف الاستراتيجية للبلدية.

ويعكس البرنامج نهج بلدية دبي في ترسيخ ثقافة التعلم المستمر، وتطوير القيادات، بما يسهم في بناء منظومة عمل أكثر مرونة وابتكاراً واستعداداً للمستقبل، ويعزز قدرتها على مواصلة تقديم خدمات استباقية ومستدامة ترتقي بجودة الحياة، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة.

كما شهد حفل التخريج تقديم فقراته بوساطة «سعيد»، أول ناطق إعلامي افتراضي ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في بلدية دبي، والذي تولّى مهام عريف الحفل كوجه رقمي رسمي للبلدية ينقل رسائلها وإنجازاتها ومشاريعها بأسلوب تفاعلي يتسم بالشفافية والسرعة والموثوقية.

ويجسّد حضور «سعيد» خلال الحفل توجه بلدية دبي نحو توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والاتصال الحكومي الذكي، بما يعزز ريادة دبي كمدينة عالمية رائدة في الابتكار والتحول الرقمي، ويكرّس أسبقيتها في تطبيق مفهوم «الناطق الإعلامي الذكي» في التواصل الحكومي، وتسخير التكنولوجيا المتقدمة لخدمة الإنسان والارتقاء بجودة حياته وإسعاد المجتمع.