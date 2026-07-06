500 درهم غرامة الراكب المزعج في «قطارات الاتحاد»

أقرّت «قطارات الاتحاد» غرامة مالية قدرها 500 درهم على السلوك المزعج أو المسيء أو التهديدي أو المخيف داخل القطارات أو المحطات، وذلك ضمن ميثاق المسافر المعتمد لضمان سلامة وراحة الركاب والموظفين.

وأوضحت «قطارات الاتحاد» في تفاصيل المخالفة، ضمن جدول الغرامات الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن المخالفات تتضمن القيام بأي سلوك يؤثر في راحة أو سلامة المسافرين الآخرين أو موظفي قطارات الاتحاد أو الأشخاص المخوّلين، بما في ذلك إصدار الضوضاء العالية، أو المضايقة، أو الإساءة اللفظية، أو التهديد، أو تلويث القطارات أو المحطات، أو البصق.

كما وضعت غرامة مالية بقيمة 5000 درهم على مخالفة إتلاف مركبات قطار الركاب أو ممتلكات المحطات، بما في ذلك الكتابة أو الرسم على الممتلكات أو التخريب.

وحددت «قطارات الاتحاد»، ضمن ميثاق المسافر الخاص بشبكة قطار الركاب، جدولاً للمخالفات والغرامات، تتوزع بين 200 و500 درهم و5000 درهم، وذلك بحسب طبيعة المخالفة ومدى خطورتها، ووفقاً لتقدير الشركة، وذكرت المادة التنظيمية أنه في حال ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها على متن قطارات الاتحاد، أو داخل المحطات، أو في أي من المرافق الخاضعة لإدارتها، يجوز لموظفي «قطارات الاتحاد» إصدار غرامة بحق الشخص المخالف، سواء كان مسافراً أو زائراً للمحطة أو المرفق.

وأشارت إلى إلزامية سداد الغرامة من قِبَل الشخص المخالف أو من ينوب عنه، مؤكدة أن فرض الغرامة أو سدادها لا يخل بحق «قطارات الاتحاد» في إحالة المخالفة إلى الجهات المختصة في الدولة، بما فيها النيابة العامة، أو اتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى بموجب القوانين السارية، التي قد تشمل فرض عقوبات إضافية و / أو الحبس حيثما ينطبق ذلك.

وتضمنت الغرامات في الجدول عدداً من المخالفات، تبلغ غرامتها 200 درهم، من بينها: رمي المخلفات، ووضع القدمين على مقاعد القطار، والسفر من دون تذكرة سارية، وشَغْل مقاعد محجوزة من دون تصريح.

فيما تبلغ غرامة مخالفة التدخين أو استنشاق منتجات التدخين أو استخدام أجهزة التدخين الإلكتروني في أي مكان يُحظر فيه ذلك، بما في ذلك القطارات والمحطات، 500 درهم.

وتصل بعض المخالفات إلى غرامة 5000 درهم، ومن بينها منع إغلاق أبواب القطار قبل المغادرة، أو فتح الأبواب أو محاولة فتحها أثناء حركة القطار، أو عندما لا يكون القطار متوقفاً في محطة، وكذا العبث بمعدات السلامة أو تفعيلها من دون مبرر: العبث بأي من معدات السلامة أو إتلافها أو تفعيلها من دون سبب معقول، بما في ذلك أجهزة إنذار الطوارئ أو مكابح الطوارئ أو طفايات الحريق، ورمي أي غرض داخل القطار أو باتجاهه أو منه، أو داخل أي مركبة سكك حديدية أو باتجاهها أو منها، أو من رصيف المحطة.

• 5000 درهم عقوبة إتلاف مركبات قطار الركاب أو ممتلكات المحطات.