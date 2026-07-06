شرطة دبي تنظم الملتقى الرابع للتواصل المجتمعي

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن التواصل المباشر مع أفراد المجتمع والشركاء يمثل ركيزة أساسية لتطوير الخدمات وتعزيز الأمن والأمان وجودة الحياة.

جاء ذلك خلال الملتقى الرابع للتواصل المجتمعي، الذي نظمه مركز شرطة جبل علي، ضمن مبادرة «صوتك مسموع»، بمشاركة مواطنين ومقيمين وشركاء من منطقة اختصاص المركز، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، وتفعيل قنوات الاتصال معهم، وإشراكهم في تقديم الملاحظات والمقترحات، وذكر مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة في القيادة العامة لشرطة دبي، العميد ماجد السويدي، أن الملتقى يهدف إلى التعريف بجهود شرطة دبي وخدماتها الذكية والنوعية المتاحة عبر منصاتها المختلفة، ما يسهم في تسهيل حصول المتعاملين على الخدمات ورفع مستوى رضاهم.