"طرق دبي": إنجاز برنامج ترقية "نول" بتقنية الحسابات الرقمية بنهاية الربع الأول من 2027

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، 72% من أعمال مشروع تطوير وترقية نظام (نول) الحالي، الذي يعمل بـتقنية البطاقات البلاستيكية (Card Based Ticketing)، إلى نظام الدفع الرقمي المدعوم بتقنية الحسابات الرقمية (Account Based Ticketing)، وهو النظام الأحدث والأكثر تطوّراً، حيث يواكب التطورات العالمية في مجال المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن المخطط الانتهاء من جميع مراحل المشروع في نهاية الربع الأول من عام 2027.

وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: "يمثّل مشروع ترقية نظام (نول) خطوة استراتيجية ضمن مسيرة التحول الرقمي الشامل، التي تنتهجها هيئة الطرق والمواصلات، كما يُعدّ استثماراً استراتيجياً في مستقبل الخدمات الرقمية، حيث يُتيح للهيئة تطوير منظومة دفع موحدة وأكثر تكاملاً تربط بين وسائل النقل والخدمات المختلفة، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والراحة للمتعاملين، مؤكداً أن المشروع ينسجم، مع رؤية القيادة الرشيدة في تسخير التكنولوجيا المتقدمة لتبسيط الخدمات الحكومية وتعزيز تجربة المتعاملين، وجعل دبي المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل والتنقّل".