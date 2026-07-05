تصادم بين مركبة و3 حافلات على شارع جبل علي وإصابة 25 شخصاً

أدى توقف حافلة بشكل مفاجئ في وسط الطريق، نتيجة خلل فني، إلى وقوع حادث تصادم بين مركبة وثلاث حافلات على شارع جبل علي، ما أدى إلى عدم تمكن سائقي المركبة والحافلتين من تفادي الحافلة المتوقفة نتيجة الإهمال وعدم الانتباه، ما أسفر عن اصطدامهم بها من الخلف.

ونتج عن الحادث إصابة 25 شخصاً بإصابات راوحت بين البليغة والمتوسطة والبسيطة، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وحذّرت القيادة العامة لشرطة دبي من مخاطر الوقوف وسط الطريق نتيجة عطل في المركبة، أو نفاد الوقود، أو تعطل الإطارات، مشيرة إلى أنه يتوجب على السائق التأكد من سلامة أجزاء المركبة قبل الخروج من المنزل أو قيادتها، لافتة إلى أن قيمة مخالفة الوقوف وسط الطريق تبلغ 1000 درهم وست نقاط مرورية، وتطبيق المادة (98)، وهي عرقلة حركة السير، البالغة قيمتها 500 درهم.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، العميد عصام إبراهيم العور، إن الوقوف وسط الطريق يعد من أخطر المخالفات التي تنتج عنها حوادث، وتسفر عن وفيات وإصابات بليغة، مؤكداً ضرورة الاتصال بالشرطة في حال تعطل المركبة وتعذر تحريكها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل تأمين المركبة بواسطة دوريات الشرطة، واتخاذ التدابير المتبعة في هذه الحالات لحماية الركاب ومستخدمي الطريق.

وأضاف أن إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقت بلاغاً عن الحادث، وعلى الفور انتقل خبراء قسم المعاينة من إدارة حوادث السير ودوريات مركز شرطة جبل علي إلى موقع الحادث، للمعاينة وجمع الأدلة الدقيقة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، فيما نظمت الدوريات المرورية حركة السير والمرور، وأمنّت مكان الحادث، وسهلت مهمة وصول سيارات الإنقاذ للقيام بمهامها واتخاذ الإجراءات اللازمة. كما عملت فرق العمل على تحريك ونقل الحافلة المتضررة من الحادث، لإعادة حركة السير إلى وضعها الطبيعي.

وقال العور إنه في حال تعرّض المركبة لعطل فني أو لحادث مروري، ولم يستطع السائق تحريكها خارج الطريق، يتوجب عليه اتخاذ الإجراءات الوقائية تجنباً لوقوع الحوادث، والتي تتضمن استعمال الإشارات التنبيهية، وتأمين السائق نفسه ومن برفقته في المقام الأول، ثم وضع المثلث التحذيري خلف المركبة بمسافة كافية إن أمكن لتنبيه السائقين القادمين من الخلف، إضافة إلى ترك المركبة كلياً والتوجه إلى خارج الطريق، ثم الاتصال بالشرطة.