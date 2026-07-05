رئيس الدولة يزور سيف مفتاح النيادي

زار صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، سيف مفتاح النيادي، بمنزله في العين.

وتبادل سموّه الأحاديث الودية مع النيادي وأفراد عائلته والحضور، الذين أعربوا عن بالغ سعادتهم بزيارة سموّه، مشيدين بنهج القيادة الأصيل في تعزيز قيم التواصل والترابط والتلاحم التي يتحلّى بها مجتمع الإمارات، والحرص الدائم على ترسيخ هذا الموروث القيمي المجتمعي المتأصل لدى الأجيال المقبلة.

رافق سموّه، خلال الزيارة، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السموّ رئيس الدولة، وعدد من المسؤولين.