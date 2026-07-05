«الصحفيين» تنظم ورشة حول التكامل بين الذكاء البشري و«الاصطناعي»

نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية، بمقرها في دبي، ورشة تدريبية بعنوان «التكامل بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي.. من النظرية إلى التطبيق»، قدمتها مدربة الذكاء الاصطناعي نور عباس، بمشاركة عدد من الإعلاميين والمهتمين، وذلك في إطار جهود الجمعية لتعزيز كفاءة العاملين في القطاع الإعلامي، ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.

تأتي الورشة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تنفذها الجمعية، بهدف تطوير المهارات المهنية للإعلاميين، وتمكينهم من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى إعلامي أكثر جودة وكفاءة، مع ترسيخ مفاهيم الاستخدام المسؤول والأخلاقي لهذه التقنيات، بما يحفظ حقوق الملكية الفكرية، ويعزّز المصداقية المهنية.

واستعرضت الورشة مفهوم التكامل بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي، وأبرزت أوجه القوة والتحديات لدى كل منهما، وآليات الاستفادة من هذا التكامل في تطوير بيئات العمل الحديثة، إلى جانب تسليط الضوء على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في مجالات الإدارة والتعليم والتسويق والموارد البشرية والقطاع الحكومي.

كما تناولت الورشة التحديات والمخاطر والأبعاد الأخلاقية المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وناقشت سبل التعامل معها، واستشرفت مستقبل الشراكة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، من خلال تطبيقات وأنشطة عملية هدفت إلى تنمية التفكير الإبداعي، ورفع الإنتاجية، وتعزيز كفاءة الأداء المهني.

وشهدت الورشة تفاعلاً لافتاً من المشاركين الذين أشادوا بالمحتوى العلمي والتطبيقي، وما تضمنه من استعراض لأحدث أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أهمية توظيفها في تطوير العمل الإعلامي، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في المشهد الرقمي.