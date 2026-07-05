«الموارد البشرية والتوطين» تستطلع آراء الباحثين عن عمل لتطوير خدمات «نافس»

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين «مشورة رقمية» تستهدف استطلاع آراء الشباب المواطنين الباحثين عن عمل حول الخدمات والمبادرات المقدمة عبر منصة «نافس»، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مستهدفات التوطين، ورفع تنافسية الكفاءات الوطنية، وتطوير تجربة الباحثين عن العمل بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل وتطلعات الكوادر الإماراتية الشابة.

ودعت الوزارة ثلاث فئات من الشباب المواطنين «الباحثين عن عمل» و«حديثي التخرج» و«الباحثين عن فرص تدريب أو تطوير مهني»، إلى المشاركة في المشورة الإلكترونية عبر موقعها والإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم، مؤكدة أن النتائج ستسهم في تطوير البرامج والخدمات المقدمة عبر المنصة، وتحسين رحلة الباحث عن عمل، بما يدعم توفير فرص وظيفية نوعية ومستدامة، ويعزز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤيتها المستقبلية. وأوضحت أن إطلاق المشورة يأتي انطلاقاً من حرصها على إشراك المتعاملين في تطوير الخدمات الحكومية، والاستفادة من مقترحاتهم بوصفهم شركاء في تصميم المبادرات المستقبلية، بما يسهم في تطوير الحلول الرقمية بما يتوافق مع تطلعاتهم.

وتركّز المشورة على معرفة أبرز التحديات التي يواجهها الباحث عن عمل أثناء استخدام منصة «نافس»، سواء في الوصول إلى الفرص الوظيفية المناسبة، أو الاستفادة من الخدمات التدريبية وبرامج التطوير المهني، إضافة إلى الوقوف على أبرز العقبات التي قد تؤثر في رحلة البحث عن وظيفة، تمهيداً لمعالجتها ضمن خطط التطوير المستقبلية.

وتسعى الوزارة، من خلال المشورة، إلى رصد الخدمات والمزايا الجديدة التي يتطلع الباحثون عن عمل إلى إضافتها في منصة «نافس»، بما يسهم في تحسين تجربة الاستخدام، وتقديم خدمات أكثر مرونة وكفاءة، وتعزيز المواءمة بين مؤهلات المواطنين واحتياجات مؤسسات القطاع الخاص، فضلاً عن دعم جاهزية الكفاءات الوطنية للالتحاق بسوق العمل. وتضمن الاستبيان ثلاثة أسئلة رئيسة، تطرق الأول لرصد أبرز التحديات التي تواجه الباحثين عن عمل عند استخدام منصة «نافس»، فيما تناول الثاني الخدمات أو المزايا الجديدة التي يرغب المشاركون في إضافتها لتحسين تجربة البحث عن العمل، ورصد الثالث مدى الرضا عن الخدمات الحالية.

وأكدت الوزارة أن مخرجات المشورة ستُستخدم بوصفها معطيات داعمة لعملية تطوير الخدمات واتخاذ القرارات المستقبلية، بما يحقق تحسين جودة وكفاءة خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتطوير الأنظمة الرقمية وقنوات تقديم الخدمة لتصبح أكثر سهولة ومرونة وتكاملاً، إلى جانب استشراف احتياجات المتعاملين المستقبلية والاستفادة من مقترحاتهم في ابتكار مبادرات وخدمات جديدة تدعم مستهدفات التوطين.