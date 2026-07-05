رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس الأميركي بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وهنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، الرئيس الأميركي والشعب الأميركي بمناسبة الذكرى الـ250 للاستقلال، متمنياً للولايات المتحدة مزيداً من التقدم والرخاء. وقال سموّه: «أهنّئ الرئيس دونالد ترامب والشعب الأميركي بمناسبة الذكرى الـ250 للاستقلال، متمنياً للولايات المتحدة مزيداً من التقدم والرخاء».

وأضاف سموّه: «خلال العقود الماضية ارتبط بلدانا بعلاقة تحالف وصداقة متينة قامت على أسس راسخة من الثقة والرؤى والمصالح المشتركة، وحريصون على مواصلة تعزيز هذه العلاقة ودفعها إلى الأمام لمصلحة الازدهار المشترك لشعبينا، والاستقرار والسلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط والعالم».

كما بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب.

كما هنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس» رئيس الولايات المتحدة الأميركية، والشعب الأميركي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وكتب سموّه: «بمناسبة مرور 250 عاماً على تأسيس الولايات المتحدة الأميركية، نهنّئ فخامة الرئيس دونالد ترامب، ونهنّئ الشعب الأميركي الصديق، بهذه المناسبة التاريخية».

وأضاف سموّه: «على مدى قرنين ونصف، كانت الولايات المتحدة شريكاً مؤثراً في الاقتصاد العالمي، والعلوم، والابتكار. نتطلع لعلاقات متميزة مع الولايات المتحدة بما يخدم مصالح شعبينا، ويسهم في ترسيخ السلام والاستقرار والازدهار».

وأعرب سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، عن تهانيه إلى رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، ونائبه جيه دي فانس، بمناسبة ذكرى استقلال الولايات المتحدة الأميركية.

وكتب سموّه في تدوينة على منصة «إكس»: «خالص التهاني إلى فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونائبه جيه دي فانس، والشعب الأميركي الصديق بمناسبة يوم الاستقلال ومرور 250 عاماً على تأسيس الولايات المتحدة».

وأضاف سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: «تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة علاقات تاريخية وشراكة استراتيجية راسخة تقوم على الثقة والرؤية المشتركة، ونتطلع إلى مواصلة البناء عليها بما يحقق مزيداً من التقدم والازدهار لبلدينا وشعبينا الصديقين».

رئيس الدولة:

حريصون على مواصلة تعزيز العلاقة بين بلدينا، ودفعها إلى الأمام لمصلحة الازدهار المشترك لشعبينا.

محمد بن راشد:

نتطلع لعلاقات متميزة مع الولايات المتحدة بما يخدم مصالح شعبينا، ويسهم في ترسيخ السلام.

منصور بن زايد:

تجمع الإمارات والولايات المتحدة علاقات تاريخية، وشراكة استراتيجية تقوم على الثقة والرؤية المشتركة.