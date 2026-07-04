منصور بن زايد مباركاً لملك وشعب المغرب: فرحة مستحقة لأسود الأطلس.. أداء قوي وروح عالية

أشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بالإنجاز التاريخي والأداء البطولي الذي قدمه المنتخب المغربي بتأهله عن جدارة واستحقاق إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": " فرحة مستحقة لأسود الأطلس بتأهلهم اليوم إلى ربع نهائي كأس العالم، بعد أداء قوي وروح عالية جسدت عزيمة المنتخب المغربي الشقيق. نبارك لجلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربي هذا الإنجاز، ونتمنى للمغرب الشقيق كل التوفيق في مواصلة مشواره المشرف".