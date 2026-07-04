"طرق دبي": إغلاق طريق خدمة الحافلات ومركبات الأجرة بمحطة مترو برج خليفة/دبي مول لنهاية 2026

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إغلاق طريق خدمة الحافلات ومركبات الأجرة بمحطة مترو برج خليفة/دبي مول حتى نهاية عام 2026، بهدف تنفيذ أعمال توسعة المحطة.

واكدت في تدوينة عبر حسابها على منصة "إكس" أن هناك خطة متكاملة لإدارة الحركة المرورية، لضمان سهولة وصول مستخدمي وسائل المواصلات العامة وسلامة مستخدمي الطريق.

ودعت إلى الالتزام باللوحات الإرشادية والسرعات المحددة، والانطلاق باكراً لضمان الوصول إلى الوجهات بالموعد المحدد.