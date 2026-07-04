منصور بن زايد يهنئ ترامب ونائبه والشعب الأميركي بمناسبة يوم الاستقلال

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونائبه جيه دي فانس، والشعب الأميركي بمناسبة يوم الاستقلال ومرور 250 عاماً على تأسيس الولايات المتحدة.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "خالص التهاني إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونائبه جيه دي فانس، والشعب الأميركي الصديق بمناسبة يوم الاستقلال ومرور 250 عاماً على تأسيس الولايات المتحدة. تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة علاقات تاريخية وشراكة استراتيجية راسخة تقوم على الثقة والرؤية المشتركة، ونتطلع إلى مواصلة البناء عليها بما يحقق مزيداً من التقدم والازدهار لبلدينا وشعبينا الصديقين".