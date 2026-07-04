محمد بن راشد يهنئ ترامب والشعب الأميركي بمناسبة مرور 250 عاماً على تأسيس الولايات المتحدة

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، الرئيس الأميركي دونالد ترامب والشعب الأميركي بمناسبة مرور 250 عاماً على تأسيس الولايات المتحدة الأميركية.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "بمناسبة مرور 250 عاماً على تأسيس الولايات المتحدة الأميركية، نهنئ الرئيس دونالد ترامب، ونهنئ الشعب الأميركي الصديق، بهذه المناسبة التاريخية. على مدى قرنين ونصف، كانت الولايات المتحدة شريكاً مؤثراً في الاقتصاد العالمي، والعلوم، والابتكار. نتطلع لعلاقات متميزة مع الولايات المتحدة بما يخدم مصالح شعبينا، ويسهم في ترسيخ السلام والاستقرار والازدهار".