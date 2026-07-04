رئيس الدولة يهنئ ترامب والشعب الأميركي بمناسبة الذكرى الـ 250 للاستقلال

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الرئيس الأميركي دونالد ترامب والشعب الأميركي بمناسبة الذكرى الـ 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأميركية.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": " أهنئ الرئيس دونالد ترامب والشعب الأميركي بمناسبة الذكرى الـ 250 للاستقلال، متمنياً للولايات المتحدة مزيداً من التقدم والرخاء".

وأضاف سموه: "خلال العقود الماضية ارتبط بلدانا بعلاقة تحالف وصداقة متينة قامت على أسس راسخة من الثقة والرؤى والمصالح المشتركة، وحريصون على مواصلة تعزيز هذه العلاقة ودفعها إلى الأمام لمصلحة الازدهار المشترك لشعبينا والاستقرار والسلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط والعالم".