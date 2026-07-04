منصور بن زايد: كل التوفيق لمنتخب مصر في مواصلة المشوار المشرف

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الشقيق بمناسبة تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من كأس العالم.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس):"ألف مبروك لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري الشقيق، وللأمة العربية، تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 في كأس العالم. أداء بطولي ومستحق للفراعنة، وكل التوفيق لهم في مواصلة هذا المشوار المشرف وإسعاد جماهيرهم وكل العرب".