الإمارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان

شارك جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، في جلسة النقاش العاجلة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان بشأن التطورات الإنسانية في مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها في جمهورية السودان.

وأكد أن دولة الإمارات تتابع باهتمام بالغ الإحاطات المقلقة بشأن تفاقم الأزمة الإنسانية في المدينة، مشدداً على أن التصعيد المستمر يؤكد أنه لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، وأن السبيل الوحيد يتمثل في وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والتوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة.

وجدد إدانة دولة الإمارات بأشد العبارات لجميع انتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها طرفا النزاع في مختلف أنحاء السودان، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، مؤكدًا ضرورة حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

كما دعا إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل كامل أراضي السودان، باعتباره إجراءً ضرورياً للحد من الأعمال العدائية وتعزيز حماية المدنيين، مؤكداً أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة.

ورحب بمخرجات مؤتمر برلين، مؤكداً دعم دولة الإمارات، بصفتها عضواً في المجموعة الرباعية المعنية بالسودان، للجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة المكونات المدنية السودانية، ومثمنًا في الوقت ذاته الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة الخماسية لدفع المسار السياسي المدني قدماً.

وفي ختام البيان، أكد جمال المشرخ أن الهدف الأساسي للمجتمع الدولي يجب أن يظل دعم عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية، ومستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، بما يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق إلى الأمن والاستقرار والسلام والازدهار.