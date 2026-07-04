«موج».. منظومة متكاملة للتدخل المبكر وتمكين الأسرة

دشنت هيئة زايد لأصحاب الهمم مركز التدخل المبكر «موج» بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة وشركة NMC استيكو ليمتد، ما يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التدخل المبكر وبناء استراتيجية جديدة ضمن منظومة إماراتية متقدمة ترتكز على الوقاية، والانتقال من التوعية، إلى التدخل المتخصص ضمن إطار مؤسسي متكامل، يضع الأسرة في قلب منظومة التمكين، انسجاماً مع رؤية عام الأسرة 2026.

ويركز «موج» على تقديم خدمات متكاملة للأطفال حتى عمر ثمان سنوات، تشمل التشخيص المبكر، والتأهيل، والدعم النفسي، والإرشاد الأسري، بما يعزز من فرص النمو السليم، ويقلّص الفجوة النمائية، ويُمكّن الأسرة من القيام بدورها كشريك رئيسي في رحلة التدخل.

قالت رئيس الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بالإنابة، الدكتورة ميرا الكعبي، يجسد مركز «موج» رؤية الأكاديمية في إحداث أثر مستدام في مجال تنمية الطفولة، من خلال تطوير نماذج تدريبية نوعية تستجيب لاحتياجات الأسر ومقدّمي الرعاية والممارسين، وتسهم في تمكينهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمواكبة مختلف التحديات.

وأضافت: «نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تقديم محتوى تدريبي تطبيقي وتفاعلي يعزّز كفاءة التعامل مع الأطفال من أصحاب الهمم، ويرتقي بجاهزية الممارسين لتقديم رعاية قائمة على فهم احتياجات الطفل، بما يدعم بناء بيئة أكثر شمولية واحتواءً، وينعكس إيجاباً على جودة حياة الأطفال وأسرهم، ويسهم في ترسيخ منظومة متكاملة تعزّز جودة الخدمات المقدّمة وفق أفضل الممارسات».