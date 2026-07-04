رئيس صربيا يستقبل سلطان النيادي.. ويبحثان تعزيز التعاون

استقبل رئيس جمهورية صربيا، ألكسندر فوتشيتش، وزير دولة لشؤون الشباب، رائد الفضاء الإماراتي، الدكتور سلطان بن سيف النيادي، والوفد المرافق في العاصمة الصربية «بلغراد». وأكد الرئيس الصربي أهمية تنمية الشراكة، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يواكب قوة العلاقات والروابط المتينة التي تجمع البلدين، ويلبي تطلعاتهما التنموية تجاه الاستثمار في الإنسان وبناء المستقبل.

وخلال اللقاء، نقل الدكتور سلطان النيادي إلى الرئيس الصربي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجمهورية صربيا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل الرئيس ألكسندر فوتشيتش النيادي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً مزيداً من التقدم والرخاء.

جاء ذلك في إطار زيارة سلطان النيادي والوفد المرافق له إلى جمهورية صربيا، بحضور سفير دولة الإمارات لدى جمهورية صربيا، أحمد حاتم المنهالي.

وضم الوفد رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري، مدير طاقم رواد الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، ومحمد الملا، اللذين استعرضا أبرز إنجازات قطاع الفضاء الإماراتي، وقدما لمحة حول أحدث المشاريع والبرامج الوطنية في مجال استكشاف الفضاء، وجهود الإمارات في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية.

وقال النيادي: «تواصل الإمارات ترسيخ نهجها في بناء شراكات دولية فاعلة تقوم على الثقة المتبادلة، وتكامل الخبرات، وتبادل المعرفة، انطلاقاً من إيمانها بأن التعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية لتسريع التنمية، وتطوير الحلول المبتكرة، وتمكين الإنسان من قيادة المستقبل وصناعة الفرص».

وعلى هامش الزيارة، عقد النيادي عدداً من الاجتماعات الثنائية مع عدد من الوزراء في حكومة صربيا، حيث استعرض الجانبان فرص تطوير المبادرات المشتركة في مجالات الشباب والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب توسيع التعاون في الابتكار والتكنولوجيا وعلوم الفضاء، وبحث آليات إطلاق برامج نوعية تدعم بناء القدرات وتعزز مسارات التعاون المؤسسي بين البلدين.