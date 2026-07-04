رئيس الدولة يمنح سفيرة مالطا وسام الاستقلال من الدرجة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة، ماريا كاميليري كاليا، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، بمناسبة انتهاء فترة عملها سفيرة لبلادها لدى الدولة، تقديراً للجهود التي بذلتها خلال فترة عملها، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

وقلدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، السفيرة، وسام الاستقلال خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية، حيث أكدت الهاشمي حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع جمهورية مالطا في مختلف المجالات.

وأعربت عن تمنياتها للسفيرة بالتوفيق والنجاح في عملها، مثنية على دورها في تعزيز العلاقات المميزة بين دولة الإمارات وجمهورية مالطا.

من جانبها، أعربت السفيرة ماريا كاميليري كاليا عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيدة بمستوى التقدم الذي شهدته العلاقات بين البلدين، وتقدمت بالشكر إلى جميع الجهات، لما وجدته من تعاون كان له أثر إيجابي في نجاح مهمتها في الدولة.