محمد بن راشد: فرحة العرب اليوم مصرية.. مباراة ممتعة للفراعنة وأداء بطولي

هنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مصر قيادةً وشعباً، بمناسبة الإنجاز الرياضي الكبير الذي حققه المنتخب المصري بتأهله إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "ألف مبروك للشعب المصري وقيادته بتأهل المنتخب المصري للدوري ال16 في كأس العالم".

وأضاف سموه: "فرحة العرب اليوم مصرية .. أداء بطولي.. وروح قتالية.. ومباراة ممتعة للفراعنة.. كل التوفيق لجميع العرب.. كل الفرحة لشعوبنا العربية".