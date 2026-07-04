منصور بن زايد: كل عام دراسي يضيف لبنة جديدة في بناء جيل يمتلك المعرفة

ثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ما قدمه المعلمون وأولياء الأمور من دعم وعطاء للطلبة خلال فترة الامتحانات.

وقال سموه في تدوينة نشرها أمس على صفحته في منصة «إكس»: «مع اختتام العام الدراسي، نثمن جهود أبنائنا الطلبة ومثابرتهم، وما قدمه المعلمون وأولياء الأمور من دعم وعطاء، فكل عام دراسي يضيف لبنة جديدة في بناء جيل يمتلك المعرفة، ويؤمن بالمسؤولية، ويواصل مسيرة الوطن».