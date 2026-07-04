نصف تذكرة على قطار الاتحاد للأطفال حتى عمر 18 عاماً وخصم 20% لكبار السن.. والرضع مجاناً 

حدّدت «قطارات الاتحاد»، ضمن ميثاق المسافر لشبكة قطار الركاب، الفئات العمرية المستفيدة من الإعفاءات والخصومات المعتمدة على تذاكر السفر، والتي تضمنت تقديم تسهيلات نوعية للأطفال والرضّع وكبار السن، لضمان تجربة سفر ميسرة ومتكاملة لجميع أفراد المجتمع.

وأظهرت سياسة الأسعار والخصومات في ميثاق المسافر، الذي نشرته «قطارات الاتحاد» على موقعها الإلكتروني، حصول الأطفال (أقل من 18 سنة)، على خصم يبلغ 50% على جميع الأسعار، مع التنويه بأنه قد يُطلب إبراز وثيقة تعريف سارية لتأكيد العمر، كما يشترط وجود مرافق بالغ مع أي طفل دون سن 14 عاماً.

أمّا بالنسبة لكبار السن (60 سنة فما فوق)، فقد أوضحت سياسة الأسعار حصولهم على خصم بنسبة 20% على كل الأسعار لجميع المواطنين والمقيمين من كبار السن، وقد يُطلب إبراز وثيقة تعريف وسارية تؤكد العمر.

وفي ما يتعلق بالبالغين (من 18 إلى 59 سنة)، فتُطبق عليهم الأسعار العادية المعتمدة على المسافرين الذين لا تنطبق عليهم أي خصومات.

فيما يُسمح بسفر الرضّع حتى عمر سنتين مجاناً، شريطة الجلوس في حضن الشخص البالغ المرافق لهم وعدم حاجتهم إلى مقعد منفصل، كما لا يُخصص للرضيع حد أمتعة منفصل، وفي حال سفر أكثر من رضيع رفقة الشخص البالغ نفسه، يتم شراء تذكرة طفل لكل رضيع إضافي.

ودعت «قطارات الاتحاد» المسافرين إلى اصطحاب وثائق ثبوتية عند الحجز أو أثناء الرحلات للتحقق من الأعمار، وضمان انسيابية الإجراءات في المحطات.

وتبدأ أسعار التذاكر التمهيدية على مسار أبوظبي - الفجيرة من 55 درهماً في الدرجة المريحة و120 درهماً في الدرجة المميزة، فيما أكدت شركة «قطارات الاتحاد» أنه سيتم الإعلان عن أسعار تذاكر المسارات المستقبلية في وقت لاحق.

وذكرت الشركة أنه تم تصميم الأسعار التمهيدية للتذاكر لتشجيع الركاب على تجربة خدمات قطار الركاب خلال مرحلة التشغيل التمهيدي، مضيفة أنه مع توسّع الشبكة وتطور الطلب على خدمات قطار الركاب، سنواصل مراجعة الأسعار لضمان توافقها مع احتياجات العملاء وظروف السوق ومستوى الخدمات المقدمة.

ويقدّم ميثاق المسافر إرشادات واضحة حول السفر مع قطارات الاتحاد، والمطوّر والمشغّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، إذ يوضح حقوق المسافرين والتزامات الشركة تجاههم ومسؤولياتهم بدءاً من حجز التذكرة، والسفر على متن القطار وحتى الوصول إلى الوجهة النهائية.

وذكرت الشركة أن هذا الميثاق يُعد مرجعاً دائم التطور، مع الحرص على مراجعته وتحديثه بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لضمان مواكبته لأحدث المتطلبات وتحقيق العدالة لجميع المسافرين، منوهة بأنه عند إجراء أي تحديث على ميثاق المسافر أو على الخدمات، سيتم نشر تفاصيلها قبل تطبيقها بمدة لا تقل عن 30 يوماً.

وأكدت «قطارات الاتحاد» أن جميع رحلات قطارات الاتحاد تتطلب حجزاً مسبقاً، لذلك يجب شراء التذكرة قبل الصعود إلى القطار، إذ لا يُسمح بالسفر دون تذكرة سارية.

ونبهت إلى أن آخر موعد لشراء التذكرة حتى خمس دقائق قبل موعد مغادرة القطار. وبعد ذلك، يتم إغلاق بيع التذاكر لتلك الرحلة.

افتتحت شرطة أبوظبي مكتباً أمنياً في محطة قطار الاتحاد في مدينة محمد بن زايد، بهدف تعزيز التواجد الشرطي، والارتقاء بجودة الخدمات الأمنية المقدَّمة للركاب، وتوفير بيئة نقل آمنة تواكب النمو المتسارع الذي يشهده قطاع النقل في دولة الإمارات.

ويقدِّم المكتب حزمة من الخدمات الأمنية والشرطية، تشمل استقبال البلاغات، والتعامل مع المفقودات والمعثورات، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة وكفاءة الاستجابة لمختلف الحالات.